Успешные действия и уверенное продвижение подразделений «Южной» группировки войск в населенном пункте Константиновка в ДНР вынудили киевский режим эвакуировать основные предприятия, организации и их персонал из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на запад Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Российское оборонное ведомство подчеркивает, что в Константиновке штурмовые группы третьей, восьмой армий и третьего армейского корпуса ведут активные наступательные действия. Они продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города.

Так, за сутки в Константиновке наши бойцы освободили 117 зданий. Враг потерял до 90 боевиков, а также остался без трех бронеавтомобилей и 20 пикапов.

Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник лишился до 150 военнослужащих. Помимо этого, он потерял три боевые бронированные машины, 25 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Накануне МО РФ делилось кадрами уничтожения живой силы врага в Константиновке. Операторы БПЛА ударили FPV-дронами и сбросили боеприпасы, уничтожив боевиков, пытавшихся скрытно перемещаться на позициях.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.