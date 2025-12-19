Путин: Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению украинского конфликта

Трамп прилагает серьезные усилия по завершению украинского конфликта, и делает это абсолютно искренне, сказал Путин.
Россия на встрече на Аляске практически согласилась с предложениями Трампа, поэтому нельзя сказать, что Москва что-то отвергает, отметил глава РФ. Россия согласна на переговоры и завершение конфликта на Украине, мяч целиком на стороне Киева и его европейских спонсоров, заявил Путин.
«Президент Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению этого конфликта. Как неоднократно говорил, он делает, на мой взгляд, это абсолютно искренне. Более того, на встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа», - заявил президент во время прямой линии.
