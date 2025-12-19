Путин: Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению украинского конфликта

Трамп прилагает серьезные усилия по завершению украинского конфликта, и делает это абсолютно искренне, сказал Путин.

Россия на встрече на Аляске практически согласилась с предложениями Трампа, поэтому нельзя сказать, что Москва что-то отвергает, отметил глава РФ. Россия согласна на переговоры и завершение конфликта на Украине, мяч целиком на стороне Киева и его европейских спонсоров, заявил Путин.