Путин: Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению украинского конфликта

Марина Крижановская 19-12-2025 13:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Трамп прилагает серьезные усилия по завершению украинского конфликта, и делает это абсолютно искренне, сказал Путин.

Россия на встрече на Аляске практически согласилась с предложениями Трампа, поэтому нельзя сказать, что Москва что-то отвергает, отметил глава РФ. Россия согласна на переговоры и завершение конфликта на Украине, мяч целиком на стороне Киева и его европейских спонсоров, заявил Путин.

«Президент Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению этого конфликта. Как неоднократно говорил, он делает, на мой взгляд, это абсолютно искренне. Более того, на встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа», - заявил президент во время прямой линии.

 

