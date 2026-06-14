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Стармера уличили в попытке отвлечь внимание задержанием танкера в Ла-Манше

Глава РФПИ прокомментировал ситуацию с захватом британскими военными в проливе Ла-Манш танкера Smyrtos, следовавшего под флагом Камеруна.
Сергей Дьячкин 14-06-2026 15:29
© Фото: X/UKDefJournal © Видео: X/UKDefJournal

Заявления британского премьера Кира Стармера о задержании якобы российского танкера - это попытка отвлечь внимание британцев от проблем с мигрантами. Такой комментарий дал по ситуации с судном Smyrtos спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своей социальной сети X.

«Отчаявшийся Стармер, вместо того, чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта», - написал Дмитриев.

Глава РФПИ ответил на публикацию газеты The Daily Telegraph о захвате британскими военными в проливе Ла-Манш танкера Smyrtos. Стармер заявил, что задержанное судно якобы принадлежит «теневому флоту». На борт танкера поднялись морские пехотинцы и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.

Операция продолжалась более шести часов. Поддержку ей оказывала авиация морской авиагруппы, включая вертолеты Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat. Также в ней принимали участие патрульный самолет P-8 Poseidon и фрегат HMS Sutherland и минный тральщик HMS Ledbury.

Танкер Smyrtos ходит под флагом Камеруна. Судно стоит на якоре недалеко от острова Портленд в проливе Ла-Манш. Британские власти проверяют его на предмет «возможных экологических рисков или угроз безопасности». О составе экипажа информации пока не поступало.

По заявлению BBC, судно с июля прошлого года было включено в британский санкционный список. Всего в этот перечень включены более 500 судов. Лондон утверждает, что они якобы имеют отношение к России. Посол России в Великобритании Андрей Келин называл такие действия Лондона «опасным хулиганством» и фактическим возвратом в эпоху пиратства.

Ранее британский премьер заявлял, что военные Соединенного королевства смогут задерживать суда так называемого «теневого флота» в территориальных водах страны. Перед тем как задержать подозрительное судно, военные будут консультироваться с профильными экспертами. В случае задержания владелец и экипаж судна могут быть привлечены к уголовной ответственности.

#Британия #танкер #Камерун #Кирилл Дмитриев #Ла-Манш #Задержание судна #кир стармер
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