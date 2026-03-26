Стармер разрешил задерживать суда «теневого флота» в водах Британии

Мера будет применяться к нарушителям санкций Соединенного Королевства.
Константин Денисов 26-03-2026 08:45
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Военнослужащие Великобритании смогут задерживать суда «теневого флота» в территориальных водах королевства. Об этом сообщила канцелярия британского премьера Кира Стармера.

«Премьер-министр согласился с тем, что Вооруженные силы Великобритании и сотрудники правоохранительных органов теперь смогут перехватывать суда, подпавшие под санкции Великобритании и следующие транзитом через британские воды», - говорится в заявлении.

Перед тем как задержать подозрительное судно, военные будут консультироваться с профильными экспертами. В случае задержания владелец и экипаж судна могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Ранее Британия ввела санкции в отношении 544 судов «теневого флота». Они подозреваются в транспортировке российский нефти в обход ограничений.

Накануне сообщалось о том, что капитан арестованного в Египте российского танкера из РФ подал сигнал бедствия. Ситуация на борту складывается критическая, экипаж рискует в ближайшее время остаться без топлива и электричества.

#в стране и мире #санкции #Великобритания #кир стармер #теневой флот
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
