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Число жертв израильских атак в Ливане выросло до 3 637 человек

Общее число граждан, погибших с начала военной эскалации, выросло до 3637, количество раненых составило 11 188.
Дарья Ситникова 09-06-2026 01:06
© Фото: Ali Hashisho, XinHua, Global Look Press

Число жертв израильских атак с начала эскалации в Ливане выросло до 3 637 человек. Об этом сообщил Минздрав республики.

«Общее число граждан, погибших с начала военной эскалации второго марта, выросло до 3 637, раненых - 11 188», - говорится в релизе.

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по окрестностям городов Набатия, Сайда и Тир на юге Ливана. За сутки там были убиты 24 человека и ранены 116.

Как уточнили в Минздраве, вчера, восьмого июня, израильский беспилотник ударил по карете скорой помощи Ливанского общества Красного Креста в пригороде Тира. В результате чего четыре санитара получили ранения различной степени тяжести.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что противостояние с ливанским движением «Хезболла» и Ираном еще не завершено. В своем обращении к нации он подчеркнул, что Израиль даст решительный ответ на любые атаки по своей территории.

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