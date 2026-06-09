Число жертв израильских атак в Ливане выросло до 3 637 человек

Число жертв израильских атак с начала эскалации в Ливане выросло до 3 637 человек. Об этом сообщил Минздрав республики.

«Общее число граждан, погибших с начала военной эскалации второго марта, выросло до 3 637, раненых - 11 188», - говорится в релизе.

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по окрестностям городов Набатия, Сайда и Тир на юге Ливана. За сутки там были убиты 24 человека и ранены 116.

Как уточнили в Минздраве, вчера, восьмого июня, израильский беспилотник ударил по карете скорой помощи Ливанского общества Красного Креста в пригороде Тира. В результате чего четыре санитара получили ранения различной степени тяжести.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что противостояние с ливанским движением «Хезболла» и Ираном еще не завершено. В своем обращении к нации он подчеркнул, что Израиль даст решительный ответ на любые атаки по своей территории.