Reuters: Катар направил переговорщиков в Иран для сделки с США

Катарские переговорщики отправились в Тегеран, чтобы финализировать соглашение о завершении конфликта между США и Ираном. Об этом передает Reuters.
По данным агентства, дипломаты уже утром были в столице Ирана. Они ожидают, что соглашение об окончании конфликта между США и Исламской Республикой, который длится уже три месяца, может быть подписано уже в воскресенье.
Этот день ранее озвучивал американский президент Дональд Трамп. Однако в Тегеране еще сомневаются относительно сроков достижения договоренностей.
Ранее сообщалось, что израильские чиновники обвинили Трампа в предательстве из-за сделки с Ираном. Тель-Авив не ожидал, что конфликт закончится именно так. Местные чиновники шокированы, что глава Белого дома не учел интересы израильской стороны.
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