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Reuters: Катар направил переговорщиков в Иран для сделки с США

Мирное соглашение может быть подписано уже сегодня.
Виктория Бокий 14-06-2026 11:10
© Фото: Sha Dati, XinHua, Globallookpress

Катарские переговорщики отправились в Тегеран, чтобы финализировать соглашение о завершении конфликта между США и Ираном. Об этом передает Reuters.

По данным агентства, дипломаты уже утром были в столице Ирана. Они ожидают, что соглашение об окончании конфликта между США и Исламской Республикой, который длится уже три месяца, может быть подписано уже в воскресенье.

Этот день ранее озвучивал американский президент Дональд Трамп. Однако в Тегеране еще сомневаются относительно сроков достижения договоренностей.

Ранее сообщалось, что израильские чиновники обвинили Трампа в предательстве из-за сделки с Ираном. Тель-Авив не ожидал, что конфликт закончится именно так. Местные чиновники шокированы, что глава Белого дома не учел интересы израильской стороны.

#сша #Иран #переговоры #Соглашение #катар #сделка
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