Фестиваль «Топфест» в День России посетили более 75 тыс. зрителей

Всероссийский молодежный фестиваль «Топфест» прошел в московских «Лужниках» в День России. Он собрал более 75 тысяч зрителей.

На сцене выступили известные певцы и блогеры-миллионники. Зрителям было представлено 50 музыкальных номеров, подготовленных специально для молодежного фестиваля. Со слов директора Института поддержки детского блогинга Натальи Локтевой, это мероприятие стало местом, где блогеры и их аудитория, в частности, дети и их родители, говорят на одном языке.

«На одной площадке собираются известные звезды, юные артисты и зрители. Присутствующие в зале становятся соавторами контента и вместе со звездами создают десятки тысяч рилсов, клипов, постов и влогов. Это то место, где блогеры и их аудитория - дети и родители - говорят на одном языке», - сказала она.

Кроме того, песня «Взлетаем на грозу» на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и музыку продюсера и композитора Максима Фадеева также прозвучала на фестивале. Текст песни повествует о том, что пришло время героев, для которых нет ничего невозможного.

Со слов автора песни Марии Захаровой, данная музыкальная композиция про вызовы, которые стоят перед каждым человеком. Максим Фадеев, в свою очередь, поделился, что всегда восхищался людьми, которые имели сверхчеловеческие силы и эта песня, по его мнению, именно о них.

Песню исполнил четырехкратный лауреат фестиваля «Байкальская звезда», трехкратный лауреат конкурса «Сибирь зажигает звезды», лауреат конкурса «Юное дарование Сибири», участник телевизионного проекта «Ну-ка, все вместе!» Роман Михраби. О певце известно, что он родился в 2002 году в Иркутске. Как сообщали организаторы фестиваля, у него детский церебральный паралич, но диагноз не помешал ему добиться успехов в творчестве и спорте.

Шоу, прошедшее в Москве накануне, стало частью Всероссийского гастрольного тура «Топфест», который охватит 15 городов и соберет более 500 тыс. зрителей. Проект уже вошел в Реестр рекордов России с более чем 37 млн просмотров.

Накануне с Днем России соотечественников поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что наша страна встречает этот праздник с большой гордостью за свершения предков.