Путин: страна встречает День России с гордостью за свершения предков

Президент РФ Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем России. Глава государства отметил, что наша страна встречает этот праздник с большой гордостью за свершения предков. Об этом он заявил во время церемонии вручения золотых медалей «Герой Труда» и Государственных премий за 2025 год.

«Мы отмечаем этот праздник с теплым и душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные, трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков. С уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства - это единое целое», - подчеркнул российский лидер.

Путин обратил внимание, что глубокое личное восприятие России - в характере русского народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями. Именно они помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить свою страну, беречь историческое и культурное наследие.

Напомним, сегодня в Кремле в День России проходит церемония вручения Государственных премий. Награды получат выдающиеся деятели науки и технологий, литературы и искусства. Президент также отметит особые достижения специалистов правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности за 2025 год. Кроме того, будут вручены золотые медали «Герой Труда Российской Федерации».

Ранее космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России. Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев подчеркнули, что этот праздник объединяет весь многонациональный народ нашей необъятной страны.