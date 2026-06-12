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«Мы всегда вместе»: концерт в честь Дня России собрал около 20 тыс. зрителей

Главным атрибутом мероприятия стали флажки, аквагрим и одежда в цветах флага России.
Елизавета Пронина Анастасия Митина 12-06-2026 15:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Концерт, посвященный Дню России, состоялся на ЦСКА Арене. На сцене народные и заслуженные артисты, а также участники спецоперации.

«Я уже второй год езжу на эти концерты в свой день рождения, потому что мне нравится эта атмосфера, мне нравится патриотизм. Я люблю свою родину», - поделилась одна из слушательниц.

На концерте выступил Николай Басков, который в интервью «Звезде» признался, что его всегда будоражут такие мероприятия. В такие моменты он ощущает гордость за свою страну.

Главным атрибутом на мероприятии были флажки, аквагрим и одежда в цветах флага России. На концерте звучали не только известные песни, но и трендовые и совсем новые.

«Очень всегда для меня волнительно петь песню, "Любо, братцы, любо", потому что я ее с детства пою как такой гимн нашей стране, нашей родине. Потому что именно наша страна, для всех живущих в ней, - это и есть тот самый атаман, с которым мы всегда вместе», - рассказала корреспонденту «Звезды» Елизавете Пронинойзаслуженная артистка России Пелагея.

Специально для концерта прямо с передовой приехал Даниил Илюшкин, находящийся в зоне спецоперации с осени 2022 года. Его имя стало на слуху после появления в социальных сетях видео с песней, после публикации которого его стали приглашать на тв-передачи, а теперь и на концерт ко Дню России.

«Я очень рад поучаствовать. Знаете, для меня большая честь», - поделился своими чувствами Илюшкин.

На концерт также пришли участники хора Защитников Отечества. Они рассказали, что все свои песни и труды посвящают ребятам на СВО.

Сегодня президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем России. Глава государства отметил, что наша страна встречает этот праздник с большой гордостью за свершения предков. Он обратил внимание, что глубокое личное восприятие России - в характере русского народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями.

#в стране и мире #праздник #день россии #концерт #РФ
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