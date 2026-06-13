Трамп объявил об убийстве главаря крупнейшей банды Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации ударом Южного командования США Эктора Растенфорда Герреро Флореса, известного как Нино Герреро. Этот человек возглавлял крупнейший наркокартель Венесуэлы Tren de Aragua.

Трамп подчеркнул, что операция прошла в сотрудничестве с венесуэльскими властями. Глава Белого дома напомнил, что выполнил обещание включить «Трен де Арагуа» в список иностранных террористических организаций и объявить войну наркокартелям.

Американский лидер раскритиковал политику предыдущего президента Джо Байдена, который, по его словам, открыл южную границу для «миллионов нелегальных преступников». Трамп заявил, что американские власти продолжат искать и ликвидировать других членов наркокартелей.

В феврале в Мексике ликвидировали главаря картеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантеса в ходе армейской операции. Позже сообщалось, что в рейде участвовала оперативная группа под руководством американских военных.

В апреле мексиканский военный спецназ задержал торговца наркотиками Аудиаса Флореса Сильву, известного под прозвищем Садовник. За его поимку США предлагали вознаграждение в $5 млн.