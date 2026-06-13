МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп объявил об убийстве главаря крупнейшей банды Венесуэлы

Президент США подчеркнул, что операция прошла в сотрудничестве с венесуэльскими властями.
Владимир Рубанов 13-06-2026 05:23
© Фото: Javier Campos dpa, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации ударом Южного командования США Эктора Растенфорда Герреро Флореса, известного как Нино Герреро. Этот человек возглавлял крупнейший наркокартель Венесуэлы Tren de Aragua.

Трамп подчеркнул, что операция прошла в сотрудничестве с венесуэльскими властями. Глава Белого дома напомнил, что выполнил обещание включить «Трен де Арагуа» в список иностранных террористических организаций и объявить войну наркокартелям.

Американский лидер раскритиковал политику предыдущего президента Джо Байдена, который, по его словам, открыл южную границу для «миллионов нелегальных преступников». Трамп заявил, что американские власти продолжат искать и ликвидировать других членов наркокартелей.

В феврале в Мексике ликвидировали главаря картеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантеса в ходе армейской операции. Позже сообщалось, что в рейде участвовала оперативная группа под руководством американских военных.

В апреле мексиканский военный спецназ задержал торговца наркотиками Аудиаса Флореса Сильву, известного под прозвищем Садовник. За его поимку США предлагали вознаграждение в $5 млн.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла #мексика #Наркоторговля #наркокартели #южное командование ВС США #Tren de Aragua
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 