Reuters: США принимали участие в ликвидации главы наркокартеля в Мексике

Созданная оперативная группа специализируется на сборе данных по действиям членов наркокартелей.
Глеб Владовский 23-02-2026 03:59
© Фото: Carlos Santiago, Keystone Press Agency, Globallookpress

США оказывали содействие Мексике в ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Оперативная группа под руководством американских военных... сыграла свою роль в воскресном рейде мексиканских вооруженных сил, в результате которого был убит... наркобарон, известный как Эль Менчо», - говорится в материале.

Отмечается, что эта группа специализируется на сборе данных и выявлении сетей членов наркокартелей по обе стороны американо-мексиканской границы. Кроме того, Эль Менчо был одной из приоритетных целей обоих государств, если не самой важной.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации вооруженных сил Мексики ликвидирован Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо, глава наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG).

