МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Мексике ликвидирован главарь картеля «Новое поколение Халиско»

Немесио Осегера Сервантеса убили в ходе армейской операции.
Владимир Рубанов 22-02-2026 21:56
© Фото: Felix Marquez, dpa, Globallookpress

В ходе спецоперации вооруженных сил Мексики ликвидирован Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо, глава наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). Об этом сообщила газета Milenio, ссылаясь на правительственные источники.

По информации издания, лидера преступной группировки убили в воскресенье в ходе операции армейских подразделений в муниципалитете Тальпа-де-Альенде (штат Халиско). В ответ на действия силовиков члены картеля начали перекрывать дороги в шести регионах страны: Халиско, Мичоакане, Колиме, Тамаулипасе, Гуанахуато и Агуаскальентесе.

Сервантес занимал главное место среди самых влиятельных наркобаронов Мексики после ареста Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо (Коротышка). CJNG контролирует значительную часть наркотрафика и действует в разных штатах страны.

Под его руководством картель стал одной из ведущих наркогруппировок Мексики и занимался нелегальной доставкой синтетических наркотиков в США, сообщает The New York Times. Его ликвидация может вызвать внутренние конфликты из-за власти между различными фракциями, отмечается в публикации.

Федеральный суд в Бруклине в 2019 году приговорил наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру (Эль Чапо) к пожизненному заключению за организацию преступного сообщества, занимавшегося контрабандой наркотиков в США. Кроме того, суд обязал его выплатить 12 миллиардов долларов.

#в стране и мире #Вооруженные силы #мексика #Наркоторговля #наркокартели #преступные группировки #Немесио Осегера Сервантес
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 