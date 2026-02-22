В Мексике ликвидирован главарь картеля «Новое поколение Халиско»

В ходе спецоперации вооруженных сил Мексики ликвидирован Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо, глава наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). Об этом сообщила газета Milenio, ссылаясь на правительственные источники.

По информации издания, лидера преступной группировки убили в воскресенье в ходе операции армейских подразделений в муниципалитете Тальпа-де-Альенде (штат Халиско). В ответ на действия силовиков члены картеля начали перекрывать дороги в шести регионах страны: Халиско, Мичоакане, Колиме, Тамаулипасе, Гуанахуато и Агуаскальентесе.

Сервантес занимал главное место среди самых влиятельных наркобаронов Мексики после ареста Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо (Коротышка). CJNG контролирует значительную часть наркотрафика и действует в разных штатах страны.

Под его руководством картель стал одной из ведущих наркогруппировок Мексики и занимался нелегальной доставкой синтетических наркотиков в США, сообщает The New York Times. Его ликвидация может вызвать внутренние конфликты из-за власти между различными фракциями, отмечается в публикации.

Федеральный суд в Бруклине в 2019 году приговорил наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру (Эль Чапо) к пожизненному заключению за организацию преступного сообщества, занимавшегося контрабандой наркотиков в США. Кроме того, суд обязал его выплатить 12 миллиардов долларов.