В Москве выпала почти половина месячной нормы осадков

Почти половина месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы. Об этом заявила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что сильнее всего стихия проявила себя в Северо-западном, Восточном, Северном и Северо-восточном административных округах Москвы. А также в Зеленоградском округе столицы.

«В разных районах города сохраняются сверхинтенсивные осадки», - отметили в пресс-службе столичного городского хозяйства.

В публикации указано, что основной объем осадков уходит в ливневую сеть. Бригады «Мосводостока» оперативно работают по открытию водоприемных решеток. Они смогут беспрепятственно пропустить дождевую воду. На особенно сложных участках применяют откачивающую технику.

Сегодня на Москву обрушился сильнейший ливень. Сообщалось, что на востоке города пришлось откачивать воду с трамвайных путей, залило дорогу у метро «Первомайская». Автомобилистам приходилось замедляться или искать, как объехать глубокие лужи - вода поднялась выше колес. Не выдержала крыша ТЦ в районе Кузьминки - вода заливала помещения, сотрудникам пришлось справляться с последствиями стихии.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили об оранжевом уровне погодной опасности на территории Москвы и области из-за грозы с ливнем. Оранжевый уровень будет действовать до 03:00 14 июня. На территории Московской области - до 06:00 14 июня. Это предпоследний уровень в колористической шкале погодных предупреждений, он указывает на опасные метеоусловия с высокой вероятностью стихийных бедствий и ущерба.