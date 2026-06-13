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На Москву обрушился сильнейший ливень

На востоке столицы пришлось откачивать воду с трамвайных путей, в Кузьминках она проникла через крышу ТЦ и залила помещения.
Сергей Дьячкин 13-06-2026 21:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Из-за обрушившегося на Москву ливня маршруты наземного транспорта могут временно изменить. Об этом предупреждает столичный департамент транспорта.

Сообщается, что на востоке города пришлось откачивать воду с трамвайных путей. Также залило дорогу возле метро «Первомайская». Автомобилистам приходится замедляться или искать, как объехать глубокие лужи. Вода поднимается выше колес.

На юго-востоке столицы не выдержала крыша торгового центра в районе Кузьминки. Вода скапливается внутри здания и заливает помещения. Сотрудники пытаются справиться с последствиями стихии.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили об оранжевом уровне погодной опасности на территории Москвы и Подмосковья из-за грозы с ливнем. Отмечается, что на территории столицы оранжевый уровень погодной опасности будет действовать до 03:00 14 июня. На территории Московской области - до 06:00 14 июня. Оранжевый уровень - предпоследний в колористической шкале погодных предупреждений. Он говорит об опасных метеоусловиях с высокой вероятностью стихийных бедствий и ущерба.

Столичные власти напомнили горожанам и гостям столицы о необходимости быть особенно внимательными в условиях непогоды. Не следует укрываться под деревьями. Не стоит парковать вблизи них машины.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предостерег, что холодный атмосферный фронт с грозовыми дождями ожидается в Москве в конце недели. По его словам, в воскресенье жара спадет. Ожидается до девяти миллиметров осадков.

#Москва #Погода #Московская область #Затопление #ливень #Гроза #оранжевый уровень опасности
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