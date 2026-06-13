В Москве и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Оранжевый уровень погодной опасности вновь объявили на территории Москвы и Подмосковья из-за грозы с ливнем. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы, град, при грозах усилится ветер до 17 м/с, погодный уровень оранжевый», - приводит ТАСС заявление синоптиков.

В Гидрометцентре отметили, что на территории столицы оранжевый уровень погодной опасности будет действовать до 03:00 14 июня. На территории Московской области - до 06:00 14 июня.

До этого аналогичный уровень погодной опасности вводили на шесть суток из-за экстремальной жары. Оранжевый уровень - предпоследний в колористической шкале погодных предупреждений. Он говорит об опасных метеоусловиях с высокой вероятностью стихийных бедствий и ущерба.

Столичные власти предупредили горожан и гостей столицы о необходимости быть особенно внимательными в условиях непогоды. Не следует укрываться под деревьями. Не стоит парковать вблизи них машины.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предостерег, что холодный атмосферный фронт с грозовыми дождями ожидается в Москве в конце недели. По его словам, в воскресенье жара спадет. Ожидается до девяти миллиметров осадков. 14 июня температура ночью будет +12...+15 градусов. Днем она поднимется до +20...+23. Тишковец добавил, что на следующей неделе температура понизится. Ночью она ожидается не выше +12 градусов, а днем будет до +22. Вероятность выпадения осадков сохранится.