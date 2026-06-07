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Стубб призвал Евросоюз сделать первый шаг для диалога с Россией

Президент Финляндии также отметил, что в случае неудачи первый шаг может сделать «евротройка».
Глеб Владовский 07-06-2026 17:49
© Фото: Sergey Elagin Business Online Globallookpress

Евросоюзу необходимо первым начать диалог с Россией. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб.

«Да, я считаю, что нам следует поговорить с Путиным. В идеале первый шаг должен исходить от Европейского союза», - уточнил он в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Финский лидер также отметил, что если этот шаг потерпит неудачу, то это может сделать «евротройка». В противном случае будет разрабатываться иной формат.

Ранее Стубб заявил, что Россия не представляет угрозы для стран Балтии.

#Россия #евросоюз #переговоры #Александр Стубб
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