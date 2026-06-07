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Стубб заявил, что не верит в угрозу для стран Балтии со стороны России

Президент Финляндии подчеркнул, что «внимательно изучает отчеты» спецслужб.
Глеб Владовский 07-06-2026 16:19
© Фото: Yauhen Yerchak Keystone Press Agency Globallookpress

У России нет причин нападать на страны Балтии. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб.

«Нет. Зачем России испытывать пятую статью(Устава НАТО о коллективной обороне - Прим. ред.)?» - ответил он на соответствующий вопрос в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Финский лидер также подчеркнул, что якобы видит отчеты спецслужб и «внимательно изучает их».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Он подчеркнул, что эти процессы возникли не сами по себе.

#Россия #в стране и мире #балтия #Александр Стубб
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