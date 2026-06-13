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Похолодание и грозы придут в Москву с воскресенья

В последний день выходных ожидается до девяти миллиметров осадков.
Анастасия Митина 13-06-2026 14:16
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Холодный атмосферный фронт с грозовыми дождями ожидается в Москве в конце недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье жара спадет - пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями - ожидается до девяти миллиметров осадков», - рассказал он в беседе с РИА Новости. 

Отмечается, что 14 июня температура ночью будет +12...+15 градусов. Днем она поднимется до +20...+23.

Тишковец добавил, что на следующей неделе температура понизится. Ночью она ожидается не выше +12 градусов, а днем будет до +22. Вероятность выпадения осадков сохраниться.

Напомним, что в День России в Москве была аномальная жара. Тогда воздух днем прогрелся до +33 градусов.

#Москва #лето #Погода #дождь
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