Похолодание и грозы придут в Москву с воскресенья

Холодный атмосферный фронт с грозовыми дождями ожидается в Москве в конце недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье жара спадет - пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями - ожидается до девяти миллиметров осадков», - рассказал он в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что 14 июня температура ночью будет +12...+15 градусов. Днем она поднимется до +20...+23.

Тишковец добавил, что на следующей неделе температура понизится. Ночью она ожидается не выше +12 градусов, а днем будет до +22. Вероятность выпадения осадков сохраниться.

Напомним, что в День России в Москве была аномальная жара. Тогда воздух днем прогрелся до +33 градусов.