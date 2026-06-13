Axios: Трамп передал Нетаньяху «неприятную» новость

Президент США Дональд Трамп созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и сообщил ему «неприятную» новость о близости подписания мирного соглашения с Ираном. Диалог состоялся в четверг. Об этом пишет Axios.

«Это сделка. Это отличная сделка, и пора положить конец этой войне», — заявил глава Белого дома.

По данным портала, израильский премьер, начиная конфликт с Исламской Республикой, представлял его окончание совсем не так. Он считает, что война должна была привести к смене режима в Иране. Но после того, как решение было принято, соперники Нетаньяху начали обвинять его в том, что он превратил Израиль в в «вассальное государство», принимая условия США о заключении мира.

Как сказал один из американских чиновников в интервью изданию, в ходе телефонного разговора Нетаньяху, по всей видимости, осознал, что не сможет помешать Трампу подписать мирное соглашение с Ираном. Он заявил, что доверяет американскому лидеру в том, что касается окончательного соглашения, где будут учтены их общие опасения насчет иранской ядерной программы.

Отмечается, что израильские чиновники вместе с премьером стараются не критиковать решения Трампа публично. Однако, по информации авторов материала, они скептически относятся к предстоящей сделке. Одни из главных их опасений – затягивание переговоров и отказ Ирана идти на реальные уступки в ядерной сфере.

Помимо этого, в Израиле обеспокоены, что в соглашение США и Ирана, куда входит прекращение огня, будет распространяться в том числе на Ливан. Из-за этого Вашингтон будет вынужден ограничить свободу действий Тель-Авива против «Хезболлы».

Ранее сообщалось, что Биньямина Нетаньяху застало врасплох заявление Дональда Трампа о переговорах с Ираном. По информации ряда зарубежных СМИ, израильского премьера об этом никто не предупреждал.

Как передавал CNN, американского президента отговорили от наземной операции в Иране по захвату урана. Несмотря на то, что администрация США была близка к одобрению высокорискованной наземной операции, Трамп отказался от такого шага. Его остановили предупреждения о вероятном жестком ответе Ирана.