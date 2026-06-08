НАТО начинает масштабные военные учения в граничащих с РФ странах

НАТО дало старт военно-тактическим учениям Ramstein Flag 2026 (RAFL 26), которые пройдут в странах, в том числе граничащих с Россией. Об этом говорится на сайте Североатлантического альянса.

Учения начинаются с сегодняшнего дня, 8 июня, и продлятся до 19 июня. Известно, что основными площадками станут Дания, Испания, Швеция, Норвегия и Финляндия. Главная цель RAFL 26 - улучшение коллективной военной подготовки альянса.

В учениях задействуют более 200 самолетов, которым предстоит совершать ежедневно по 150 вылетов, отмечает 360.ru. В испытаниях также примут участие самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3A и беспилотник RQ-4D Phoenix.

Напомним, 4 июня НАТО приступило к ежегодным военно-морским учениям BALTOPS 26 в Балтийском море у границ с Россией. Сообщалось, что масштабы испытаний сократились вдвое, если сравнивать их с прошлым годом. Связано это с тем, что США потеряли интерес к Североатлантическому альянсу.