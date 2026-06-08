МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

НАТО начинает масштабные военные учения в граничащих с РФ странах

Основными площадками военных испытаний стали Дания, Испания, Швеция, Норвегия и Финляндия.
Виктория Бокий 08-06-2026 08:29
© Фото: IMAGO, Björn Trotzki, Globallookpress

НАТО дало старт военно-тактическим учениям Ramstein Flag 2026 (RAFL 26), которые пройдут в странах, в том числе граничащих с Россией. Об этом говорится на сайте Североатлантического альянса.

Учения начинаются с сегодняшнего дня, 8 июня, и продлятся до 19 июня. Известно, что основными площадками станут Дания, Испания, Швеция, Норвегия и Финляндия. Главная цель RAFL 26 - улучшение коллективной военной подготовки альянса.

В учениях задействуют более 200 самолетов, которым предстоит совершать ежедневно по 150 вылетов, отмечает 360.ru. В испытаниях также примут участие самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3A и беспилотник RQ-4D Phoenix.

Напомним, 4 июня НАТО приступило к ежегодным военно-морским учениям BALTOPS 26 в Балтийском море у границ с Россией. Сообщалось, что масштабы испытаний сократились вдвое, если сравнивать их с прошлым годом. Связано это с тем, что США потеряли интерес к Североатлантическому альянсу.

#военная техника #учения #испытания #НАТО #Ramstein Flag 2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 