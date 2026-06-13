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Corriere della Sera: Мелони предложит Стубба как переговорщика с РФ

По данным газеты, среди других кандидатур - председатель Европейского совета португалец Антониу Кошта.
Сергей Дьячкин 13-06-2026 17:38
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммитах Евросоюза и Группы семи предложит в качестве европейского представителя на переговорах о российско-украинском урегулировании президента Финляндии Александра Стубба. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

По мнению авторов материала, Мелони уже не пытается скрыть раздражения от задержек в выборе единого европейского посредника по Украине. Отчасти ее недовольство адресовано президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Итальянскому премьеру не нравится стремление Парижа «играть ведущую роль».

Помимо этого, Мелони считает, что ЕС в мирном процессе не должна представлять одна из крупных стран. Это может вызвать ненужное соперничество и «ревность» других государств, нарушая «европейское единство».

Мелони, как указывает издание, считает, что страна, которая будет представлять Европу, должна быть достаточно авторитетной. Ее лидер должен быть хорошо информирован. Также он будет представлять и не входящие в ЕС страны, как Великобритания и Норвегия, оказывающие активную поддержку киевскому режиму. С этой точки зрения самым подходящим кандидатом считается Стубб. Отдельно отмечается, что у него сложились хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Как пишет газета, среди кандидатов рассматривается также председатель Европейского совета португалец Антониу Кошта. Джорджа Мелони, выступая в парламенте, уже подчеркивала необходимость определения единого представителя от Европы, однако не назвала имен.

Президент Финляндии заявлял, что в будущем Россия и страны ЕС должны восстановить контакты на международном уровне, в случае Финляндии - на двустороннем. По его мнению, рано или поздно сторонам придется вернуться к переговорам. Финский лидер уже неоднократно призывал Европу первой начать диалог с Россией. Он также отмечал, что если этот шаг потерпит неудачу, то это может сделать «евротройка».

#италия #евросоюз #Финляндия #урегулирование #посредник #Александр Стубб #переговорщик #Джорджа Мелони
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