Глава Национальной разведки США Тулси Габбард начала выкладывать информацию о биолабораториях США накануне ухода с должности и перед выборами в Конгресс - это одновременно ее попытка уйти, «громко хлопнув дверью» и компромат, который республиканцы смогут использовать против демократов. Такое мнение высказал в разговоре со «Звездой» политолог, американист Малек Дудаков.

Он отметил, что для нас ничего нового в этих откровениях нет, потому что Минобороны России уже давным-давно опубликовало эту информацию. Но сейчас появляется подтверждение уже со стороны уходящей с поста главы Нацразведки США Тулси Габбард.

«Она решила уйти не просто так. Понятно, что у нее серьезный внутренний конфликт с "дипстейтом" (глубинным государством - прим. Ред.). Тулси Габбард ушла, громко хлопнув дверью, и начала публиковать огромное количество разоблачений того, что делает "глубинное государство" в Америке, что делали демократы в период каденции президента США Джо Байдена», - рассказал Дудаков.

Политолог подчеркнул, что подобная деятельность началась еще до Байдена. Впервые программу биолабораторий на Украине запустили еще в период президентства Барака Обамы. Сразу же после госпереворота в Киеве в 2014 году.

«Долгое время представители американского разведсообщества, «дипстейта», утверждали, что в этих биолабораториях якобы ликвидировались споры из старых советских запасов биологического оружия. Но эти разоблачения показывают, что кроме этих официальных задач, мы увидели программы разработки нового биологического оружия», - объяснил политолог.

Дудаков указал, что все эти исследования предпринимались за пределами США. По его словам, внутри Америки довольно строгие законы, которые это регулируют. Поэтому американской разведке или министерству энергетики США, которые занимаются этими исследованиями, проводить эти биологические испытания за пределами Соединенных Штатов.

«Вполне возможно, что они разрабатывали биологическое оружие исходя из реалий тех регионов, где эти лаборатории находятся. Зачастую они находятся в разных горячих точках - Грузия, Украина, Центральная Азия если мы говорим про постсоветское пространство. Также - Юго-Восточная Азия, Африка и Латинская Америка», - отметил Дудаков.

Политолог подчеркнул, что Габбард выложила эту информацию не просто так, а в преддверии выборов в Конгресс. По мнению Дудакова, команда президента США Дональда Трампа будет безусловно это использовать как компромат против демократов на предстоящих выборах. При этом политолог отметил, что на фоне всех остальных проблем, которые у Трампа обострились - проигранная война в Иране, топливный кризис в США, падение рейтингов - нет уверенности, что этот компромат поможет нынешнему американскому лидеру на предстоящих выборах.

«Хорошо, что хоть какие-то подтверждения и разоблачения мы видим, все-таки, не просто так целый год проработала Тулси Габбард на посту главы нацразведки. Хотя очевидно, что ее сменщик будет более системным персонажем и вряд ли позволит себе делать то, что она», - заключил Дудаков.

Накануне директор Национальной разведки США Тулси Габбард в видеообращении, которое опубликовала на своей странице в соцсети X, заявила, что американское правительство финансировало биолаборатории с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран мира. По ее словам, после месяцев изучения информации и архивов разведывательного сообщества, она решила предать огласке новые свидетельства давнего финансирования правительством США свыше 120 биолабораторий в более чем 30 странах. Габбард подчеркнула, что свидетельства существования и финансирования этих лабораторий намеренно скрывались от американских граждан.