Американское правительство финансировало биолаборатории с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран мира. Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в видеообращении, которое опубликовала на своей странице в соцсети X.

«После месяцев изучения информации и архивов разведывательного сообщества я сегодня предаю огласке новые свидетельства давнего финансирования правительством США свыше 120 биолабораторий в более чем 30 странах», - заявила Габбард.

Она уточнила, что подобные объекты находились и на Украине. По ее словам, разведывательное сообщество ранее предупреждало, что финансируемая США биолаборатория на Украине, вероятно, содержала опасные патогены. Габбард отметила, что объект был уязвим для угроз «атаки, захвата или нанесения ущерба».

«Свидетельства <...> существования и финансирования этих лабораторий, намеренно скрывались от вас - американских граждан», - подчеркнула глава Нацразведки.

В мае директор Нацразведки США Тулси Габбард объявила о начале проверки более 120 биологических лабораторий более чем в 30 странах. Она подчеркнула, что на протяжении десятилетий они финансировались за счет американских налогоплательщиков. Более четырех десятков таких учреждений расположены на Украине. Заявлялось, что Нацразведке предстоит установить местонахождения лабораторий и определить, какие патогены в них содержатся и какие исследования проводятся.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов рассказывал «Звезде», что вдоль границ России и Китая растет число биолабораторий, действующих в интересах военных ведомств и спецслужб западных государств. Он рассказал об этом в кулуарах Международного форума по безопасности ISF-2026. По словам Венедиктова, проблематика химических и биологических лабораторий занимала на форуме ключевое место. А в целом речь шла о стратегической стабильности, об оружии массового уничтожения и о том, как сохранить мир и стабильность на планете.