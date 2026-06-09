Расчет «Мсты» ликвидировал украинских дроноводов в Константиновке

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с расчетом 152-миллиметровой буксируемой гаубицы «Мста-Б», который действует в районе населенного пункта Константиновка. Командир орудия рассказал ему, как украинские дроноводы не спаслись даже под железобетоном от его точной стрельбы.

«Работали по "птичникам", которые находились в Константиновке, сидели в подвале с бетонным перекрытием. Наш снаряд прям поразил первый раз этот подвал, и вторым мы их добили», - сказал командир орудия с позывным Орленок.

Отмечено, что украинские боевики регулярно используют железобетонные перекрытия подвалов частных домов на северо-западе Константиновки как укрытие. Но 152-миллиметровый калибр ставит точку и в этих попытках.

Ранее командир «Акации» рассказал «Звезде», как его САУ избегает ответных ударов артиллерии врага. Он подчеркнул, что важно примерно знать, сколько времени у противника занимает найти его самоходку, навестись и выстрелить - тогда можно понимать, когда стоит уходить от вражеских снарядов, а когда еще можно продолжать стрельбу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.