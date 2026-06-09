МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Мсты» ликвидировал украинских дроноводов в Константиновке

Врага не спас подвал с железобетонным перекрытием - попадания 152-миллиметровых снарядов оказались прямыми.
Игорь Лапик 09-06-2026 14:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с расчетом 152-миллиметровой буксируемой гаубицы «Мста-Б», который действует в районе населенного пункта Константиновка. Командир орудия рассказал ему, как украинские дроноводы не спаслись даже под железобетоном от его точной стрельбы. 

«Работали по "птичникам", которые находились в Константиновке, сидели в подвале с бетонным перекрытием. Наш снаряд прям поразил первый раз этот подвал, и вторым мы их добили», - сказал командир орудия с позывным Орленок. 

Отмечено, что украинские боевики регулярно используют железобетонные перекрытия подвалов частных домов на северо-западе Константиновки как укрытие. Но 152-миллиметровый калибр ставит точку и в этих попытках. 

Ранее командир «Акации» рассказал «Звезде», как его САУ избегает ответных ударов артиллерии врага. Он подчеркнул, что важно примерно знать, сколько времени у противника занимает найти его самоходку, навестись и выстрелить - тогда можно понимать, когда стоит уходить от вражеских снарядов, а когда еще можно продолжать стрельбу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #Мста-Б #наш эксклюзив #константиновка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 