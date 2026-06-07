Бойцы ВС РФ поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Солдаты, сержанты и офицеры идут по коридорам Музея Победы. Еще несколько дней назад они были на передовой, а сейчас - в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня они вместе со своими семьями гуляют по Москве, как и обещал им министр обороны России Андрей Белоусов.

Личная встреча с президентом произвела на бойцов особое впечатление. Многие волновались — и, как оказалось, зря.

«Первые впечатления волнительные, стало спокойно, когда его (Владимира Путина. – Прим. ред.) увидели, все задавали вопросы, и удовлетворены ответами президента», - поделился после встречи с главой государства командир штурмовой роты Альберт Гатаулин.

Музей Победы стал первой точкой в программе бойцов. Они признаются, экспозиция приятно удивила. Многие военнослужащие ни разу не были в Москве, не говоря уже о Музее Победы. В отличие от обычных посетителей, на выставку они смотрят совершенно другим взглядом — ведь они прошли через то же самое, что их предки.

Все говорят одно и то же - сражаются за своих родных и близких. Если бы им предложили остаться дома навсегда, то они бы отказались, не раздумывая.

Накануне Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ в количестве 2 млн 399 тысяч человек. На встрече с участниками СВО в Кремле глава государства рассказал, что на данный момент группировка Вооруженных сил России в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек.