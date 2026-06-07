Путин увеличил штатную численность ВС РФ

Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 млн 399 тыс. человек. Об этом говорится в опубликованном указе главы государства.

«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих», - говорится в документе.

Согласно утратившему силу предыдущему указу, количество военнослужащих в ВС РФ составляло 1 502 640 человек. Прежний указ был принят 4 марта 2026 года.

Ранее, в ходе встречи с участниками спецоперации в Кремле, глава государства рассказал, что группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. Путин заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения спецоперации военнослужащие нашли достойное место работы, уже приняты. И эти меры продолжают приниматься.

Ранее глава государства отметил, что находится в регулярном контакте как с командующими группировок, так и с командирами различных подразделений - бригад, дивизий, армий, батальонов. Российский лидер подчеркнул, что с присутствующими военнослужащими хотел встретиться отдельно, поскольку участники спецоперации напрямую занимаются защитой Родины. День России - это их день, отметил президент.