Эксперт объяснила, почему США и Иран могут не подписать меморандум

Меморандум между США и Ираном страны могут не подписать из-за отсутствия доверия к друг к другу. Таким мнением поделилась в беседе с телеканалом «Звезда» старший научный сотрудник центра среднего востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова.

«Доверие между сторонами отсутствует полностью, поэтому давайте посмотрим, как будут развиваться события дальше. Но у меня наверное нет уверенности, что вообще этот меморандум о намерениях будет подписан. Твердой уверенности у меня нет», - объяснила она.

Федорова отметила, что ее сомнения вызваны тем, что президент США Дональд Трамп говорит о заключении меморандума в ближайшие два-три дня, в то время как иранские официальные лица заявляют, что окончательно этот документ еще не согласован. Она считает, что процесс переговоров еще не закончен.

Эксперт подчеркнула, что видит в заявлениях каждой стороны о победе направленность на внутреннюю аудиторию. Также Иран требует разморозки своих активов, которые были заморожены в разных странах из-за поставки нефти.

Она подметила, что ни одна из сторон не испытывает полного доверия к другой. Так, Иран не верит сейчас даже тем документам, которые могут быть подписаны представителями США, потому что в разгар прошлых переговоров Соединенные Штаты наносили военные удары по Ирану.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о победе Ирана в конфликте с США. По его словам, сейчас наиболее удачный момент для завершения войны, потому что Тегеран имеет преимущество.

До этого стало известно, что стороны разработали документ из 14 пунктов, который предусматривает остановку боевых действий и снятие санкций США в обмен на обязательства Ирана. Предполагается, в том числе, полное снятие блокады Ормузского пролива в течение месяца.