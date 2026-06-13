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Аракчи: Иран вышел победителем из конфликта с США

По словам Аббаса Аракчи, наиболее подходящий момент для прекращения войны наступает тогда, когда одна из сторон обладает преимуществом.
Дарья Ситникова 13-06-2026 01:41
© Фото: Sascha Steinach, via www.imago-i, www.imago-images.de, Global Look Press

Иран одержал верх в противостоянии с США, и теперь самое подходящее время для завершения боевых действий. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству Mehr News.

По его словам, сейчас наиболее удачный момент для завершения войны, потому что Тегеран имеет преимущество. Иран действительно добился успеха на поле боя, подчеркнул дипломат.

Аракчи сообщил, что мирный процесс между странами будет состоять из двух этапов. Сначала они подпишут меморандум из 14 пунктов, а потом в течение 60 дней пройдут переговоры по окончательному прекращению конфликта, пишет 360.ru.

До этого стало известно, что Тегеран и Вашингтон разработали документ из 14 пунктов. Он предусматривает остановку боевых действий и снятие санкций США в обмен на обязательства Ирана. Предполагается, в том числе, полное снятие блокады Ормузского пролива в течение месяца.

Аракчи также сообщил, что США, согласно меморандуму о взаимопонимании с Ираном, дают обязательство больше не вмешиваться во внутренние дела Тегерана и не нарушать его суверенитет. Он добавил, что неотъемлемой частью соглашения будет и окончание операции Израиля в Ливане.

#Победа #сша #конфликт #Иран #Аббас Аракчи
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