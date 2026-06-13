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В Росавиации отметили рост заправок иностранных авиакомпаний в России

Такая ситуация сложилась из-за нехватки авиатоплива на международном рынке.
Владимир Рубанов 13-06-2026 01:20
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press

Иностранные авиакомпании увеличили количество заправок в российских аэропортах для снижения расходов в условиях роста цен на топливо за границей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Такая ситуация сложилась из-за нехватки авиатоплива на международном рынке. Это позволяет зарубежным  перевозчикам сократить затраты на выполнение рейсов. При этом в Росавиации подчеркнули, что приоритетом остается обеспечение топливом российских самолетов, особенно в летний сезон.

Конфликт на Ближнем Востоке парализовал судоходство через Ормузский пролив. Он является ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива. В результате цены на топливо возросли во многих странах. Некоторые государства столкнулись с дефицитом авиакеросина.

В частности, Великобритания в мае разрешила импорт дизельного топлива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Для этого Лондон ввел исключения из санкций. С 1 января 2027 года Британия рассчитывает снова полностью запретить импорт продуктов, изготовленных из российской нефти.

#топливо #Ормузский пролив #энергетический кризис #Персидский залив #авиасообщение #заправка #росавиация #авиакеросин
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