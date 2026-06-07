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Британия запретит импорт дизеля и керосина из нефти РФ с 2027 года

В мае Лондон сделал исключение из своих санкций из-за дефицита нефтепродуктов.
Владимир Рубанов 12-06-2026 23:57
© Фото: Patrick Pleul dpa, Global Look Press

Британия с 1 января 2027 года введет полный запрет на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Как сообщили в министерстве по делам бизнеса и торговли, соответствующая лицензия, разрешавшая временный ввоз этих видов топлива, утратит силу с этой даты.

Установление окончательной даты должно прекратить политику, начатую 19 мая. Тогда британские власти выдали генеральную торговую лицензию GBSAN0004 на импорт дизеля и авиакеросина российского происхождения из третьих стран. То есть, Лондон приостановил свой более ранний запрет.

Это решение объясняли необходимостью «защитить британские цепочки поставок в переходный период» на фоне глобального нефтяного кризиса, вызванного конфликтом США и Израиля с Ираном, который привел к фактической блокировке Ормузского пролива.

В британском правительстве подчеркнули, что лицензия с самого начала носила временный характер, а ее отмена - вопрос времени для усиления давления на Москву. Лицензия будет пересматриваться каждые две недели, и запрет может вступить в силу раньше указанного срока.

По данным аналитического центра CREA, с декабря 2022 года по май 2026 года Великобритания импортировала нефтепродуктов из Индии и Турции, переработанных из российской нефти, на сумму около €4,4 млрд. Из них порядка €1,9 млрд пришлось на продукцию, напрямую произведенную из российского сырья.

В условиях нехватки сырья Великобритания пересмотрела свое отношение к российской нефти, заявил до этого заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Он отметил, что Лондон пытался ослабить позиции России, отказавшись от поставок нефтепродуктов, но потом из-за дефицита нефти, бензина и дизеля на рынке изменила свою позицию.

#в стране и мире #нефть #санкции #Великобритания #Нефтепродукты #дизельное топливо #керосин
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