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Новак: Британия забыла о «плохой России» из-за недостатка сырья

Зампред правительства РФ также отметил, что Лондон стремится «сделать другим плохо, когда у них все хорошо».
Вероника Левшина 06-06-2026 08:12
© Фото: Jan Woitas, dpa, Global Look Press

Великобритания забыла о «плохой России» в условиях дефицита сырья. Об этом в интервью студии VK Видео заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Знаете, есть такая фраза "беспринципные люди". Когда у них все хорошо, они хотят кому-нибудь сделать плохо», - отметил Новак.

По его словам, Британия стремилась ухудшить положение России, отказавшись от нефтепродуктов, однако в настоящее время из-за недостатка на рынке нефти, бензина и дизельного топлива изменила свое решение.

«Они тут же забыли про принципы, про то, что Россия "плохая". Давайте покупать обратно», - сказал зампред.

Также Новак рассказал о востребованности российского сырья на мировых рынках. После введения недружественными странами санкций против РФ страна перенаправила торговые потоки в дружественные страны.

Напомним, в мае Великобиртания бессрочно разрешила импорт дизельного топлива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. По словам пресс-службы министерства финансов Соединенного Королевства, запреты не распространяются на данные переработанные нефтепродукты.

#Великобритания #сырье #дефицит #рынок #Нефтепродукты #Новак
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