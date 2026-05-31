Великобритания забыла о «плохой России» в условиях дефицита сырья. Об этом в интервью студии VK Видео заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Знаете, есть такая фраза "беспринципные люди". Когда у них все хорошо, они хотят кому-нибудь сделать плохо», - отметил Новак.

По его словам, Британия стремилась ухудшить положение России, отказавшись от нефтепродуктов, однако в настоящее время из-за недостатка на рынке нефти, бензина и дизельного топлива изменила свое решение.

«Они тут же забыли про принципы, про то, что Россия "плохая". Давайте покупать обратно», - сказал зампред.

Также Новак рассказал о востребованности российского сырья на мировых рынках. После введения недружественными странами санкций против РФ страна перенаправила торговые потоки в дружественные страны.

Напомним, в мае Великобиртания бессрочно разрешила импорт дизельного топлива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. По словам пресс-службы министерства финансов Соединенного Королевства, запреты не распространяются на данные переработанные нефтепродукты.