От инноваций в хирургии до правозащиты: за что награждали в Кремле

Невероятная атмосфера Георгиевского зала. Церемония уже традиционно проходит здесь в День России. Награды из рук президента России Владимира Путина сегодня получают люди отличившиеся в области науки и технологии, литературы и искусства, а также в правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности

Открывает церемонию Владимир Путин. Президент поздравляет присутствующих с Днем России и отмечает персональные достижения каждого лауреата- будь то Звезда Героя Труда или знак лауреата Госпремии.

«Вершины, что вы достигли, подвластны людям незаурядным, сильным и щедрым, для кого труд и профессия становятся смыслом всей вашей жизни. Искренне благодарю каждого из вас. Сердечно поздравляю с высокими государственными наградами», - сказал глава государства.

На сцене - восемь Героев Труда Российской Федерации и двенадцать лауреатов Госпремий. Кого-то из них знает вся страна. Так, государственной премией за выдающиеся достижения в области правозащиты президентом награжден бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Для меня это очень важно слышать, потому что это оценка не только и не столько моего труда, сколько всего института государственной правозащиты», - подчеркнула Москалькова.

В области литературы и искусства премией отмечен народный артист РСФСР Андрей Кончаловский. Владимир Путин особо отметил неразрывность прошлого, настоящего и будущего отраженную в творчестве режиссера.

«Признание Родины, что может быть дороже? Если тебя Родина оценивает», - сказал Кончаловский.

За разработку и внедрение инновационных методов хирургии заболеваний центральной нервной системы лауреатами государственной премии стали Директор института функциональной нейрохирургии Владимир Крылов, директор центра нейрохирургии Бурденко Дмитрий Усачев и его заместитель Николай Коновалов.

«Все это важно, важно для развития нашей специальности, для развития хирургии, для развития нейрохирургии, для тех врачей-нейрохирургов, которые сейчас трудятся в госпиталях на линии СВО, и в центральных госпиталях, потому что мы друг друга хорошо знаем. Мы дружим, постоянно общаемся. И я понимаю, что мы сейчас находимся вместе», - отметил Крылов.

При этом некоторые награжденные - обычные рабочие, впервые оказавшиеся в Кремле. Один из них - Владимир Данилов. Машинисту горных выемочных машин рудника Соликамского калийного рудоуправления номер один, компании «Уралкалий», которая входит в группу «Уралхим» присвоено звание Героя Труда. В своей речи специалист пообещал Президенту дать стране калийной соли.

«У стахановцев был знаменитый лозунг - даешь стране угля. Я бы хотел ответить на этот призыв, чуть-чуть переиначив его по-уральски: дадим стране калийной соли», - сказал Данилов в своей речи.

Он посвятил работе на производстве 39 лет. На основе его предложений реализованы многие проекты, которые повысили эффективность производства на руднике.

«Кадры всегда обновляются, приходит молодежь - приходится учить, обучать. Потому что, все равно, навыки свои уже имеешь, развиваешь», - объяснил Данилов.

Сразу после награждение Президент России пообщался с лауреатами в неформальной обстановке. И традиционно поднял бокал шампанского вместе с ними.