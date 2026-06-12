МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин наградил медалью Героя Труда машиниста рудника «Уралкалия»

За плечами Данилова огромный опыт, которым он делится с молодыми специалистами.
Анастасия Митина 12-06-2026 13:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин наградил медалью Героя Труда России Владимира Данилова, машиниста горных выемочных машин рудника «Уралкалия», который входит в группу «Уралхим». Церемония проходила в Кремле.

«Дадим стране калийной соли», - так машинист переделал знаменитый лозунг стахановцев («даешь стране угля») на уральский лад.

Путин назвал надежность и ответственность главными чертами характера Данилова. Он отметил, что за плечами машиниста рудника огромный опыт, которым он делится с молодыми специалистами.

Ранее Путин поздравил соотечественников с Днем России во время церемонии вручения золотых медалей «Герой Труда» и Государственных премий за 2025 год. Он отметил, что наша страна встречает этот праздник с большой гордостью за свершения предков.

#Путин #награждение #церемония #герой труда
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 