Путин наградил медалью Героя Труда машиниста рудника «Уралкалия»

Президент России Владимир Путин наградил медалью Героя Труда России Владимира Данилова, машиниста горных выемочных машин рудника «Уралкалия», который входит в группу «Уралхим». Церемония проходила в Кремле.

«Дадим стране калийной соли», - так машинист переделал знаменитый лозунг стахановцев («даешь стране угля») на уральский лад.

Путин назвал надежность и ответственность главными чертами характера Данилова. Он отметил, что за плечами машиниста рудника огромный опыт, которым он делится с молодыми специалистами.

Ранее Путин поздравил соотечественников с Днем России во время церемонии вручения золотых медалей «Герой Труда» и Государственных премий за 2025 год. Он отметил, что наша страна встречает этот праздник с большой гордостью за свершения предков.