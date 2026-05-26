Замсекретаря Совбеза: число биолабораторий у границ РФ и КНР растет

Россия обсудит эту проблему со странами Центральной Азии.
Владимир Рубанов 26-05-2026 12:26
© Фото: Darryl Dyck Keystone Press Agency, Global Look Press

Вдоль границ России и Китая растет число биолабораторий, действующих в интересах военных ведомств и спецслужб западных государств. Об этом рассказал «Звезде» в кулуарах Международного форума по безопасности ISF-2026 заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

«Понятно, почему, какие цели и задачи ставятся. Поэтому мы хотим, чтобы наши коллеги, в том числе страны Центральной Азии, понимали, что наличие таких объектов на территории не несет никакой пользы для их национальной безопасности, а наоборот - представляет для них серьезные риски, вызовы и угрозы», - отметил он.

По словам Венедиктова, проблематика химических и биологических лабораторий будет занимать на форуме ключевое место. А в целом речь пойдет о стратегической стабильности, об оружии массового уничтожения и о том, как сохранить мир и стабильность на планете.

Заместитель секретаря Совбеза добавил, что в Москве проходит форум глобального масштаба, который не закрывает двери перед западными странами, если они будут занимать хоть немного более конструктивную позицию.          

«К сожалению, последний теракт в Старобельске показал, что пока они к этому не готовы. Когда даже убийство детей они не готовы не только осудить, а всячески отворачиваются, пытаются не заметить. Для нас такие подходы неприемлемы. Но все равно, еще раз говорю, мы двери не закрываем, мы готовы к сотрудничеству, но к сотрудничеству, которое будет учитывать интересы всех сторон и будет равноправным», - подчеркнул Венедиктов.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил на заседании Комитета ОДКБ, что испытания МБР «Сармат» и учения ядерных сил должны заставить Запад трезво оценить свою политику в отношении России и союзников. Он также отметил ухудшение международной обстановки и подчеркнул, что основная угроза для стран ОДКБ исходит от НАТО и Европы, впавших в «реваншистский и милитаристский угар».

