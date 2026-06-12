«Нас пытаются найти три месяца»: расчет ЗРК «Тор» о своей маскировке

Зенитный ракетный комплекс «Тор» группировки «Восток» возвращается после успешного дежурства. Скорость и скрытность - это не просто тактика, а залог выживания и безопасности нашего неба.

Секунда - столько времени нужно электронике «Тора», чтобы опознать цель. Две - чтобы принять решение на пуск. В скоростной дуэли, когда на наши позиции идут реактивные снаряды или рой вражеских дронов, время измеряется не минутами, а ударами сердца.

«Может, больше недели "Рубака" (украинский беспилотник - прим. Ред.) летал в лесополке, просматривал. Ну, нас искали. Мы потому что отработали раз, второй раз отработали - где-то "Тор" стоит - надо уничтожить. Но до сих пор не могут найти, три месяца», - поделился заместитель начальника расчета с позывным Вороба.

На Запорожском направлении расчеты ПВО ежедневно уничтожают десятки вражеских беспилотников. Особую опасность представляют так называемые «дроны-матки» - крупные БПЛА-носители. Они доставляют в наш тыл ударные FPV-дроны, способные подолгу находиться в режиме ожидания в засаде.

«У противника тактика такая, что на каждом беспилотнике стоит система Starlink, которая в прямом эфире показывает, какая картинка у беспилотника. Последняя цель по которой работали - беспилотник "Марсианин". Здесь очень часто кружат FirePoint 1-2, беспилотник "Лютый"», - объяснил начальник зенитного ракетного комплекса с позывным Скала.

Надежный купол ПВО закрывает и передовую, и прифронтовой тыл. Работа идет в единой связке - посты наблюдения вовремя фиксируют угрозу, а «Торы» мгновенно ее ликвидируют. Особое внимание - малоразмерным и низколетящим аппаратам. Их перехватывают еще на подлете.

Главный козырь этой машины - способность работать «с колес». Этот зенитный ракетный комплекс видит и распознает угрозы прямо во время марша. Такая автономность и скорость реакции позволяют уничтожать дроны и баллистику противника в режиме реального времени.

«Поступила команда, что в нашу сторону двигались "ударники". Так как из гаража выезжали, сразу же поднималась РЛСка, и я, в движении, не на большой ехал, чтобы сразу можно было обнаружить цель», - вспомнил механик-водитель с позывным Дархан.

Группировка «Восток» наращивает интенсивность штурмовых действий. В эти минуты основные бои разворачиваются за Новоселовку: наши подразделения пробиваются к автодороге - ключевому пути снабжения восточного фланга Ореховского гарнизона ВСУ. В перспективе - дальнейшее продвижение к Егоровке и Омельнику, а также огневой контроль над Любицким, должны окончательно перерезать транспортную артерию противника. Продвижение идет под плотным прикрытием артиллерии и дронов, которые так же уничтожают позиции врага в районах Долинки и Копаней.

На Днепропетровском направлении темп также не снижается - закрепившись в Лесном, наши части вышли на оперативный простор за пределы жилой застройки. Здесь идет формирование плацдарма для последующего мощного рывка.