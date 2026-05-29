Зенитчики группировки «Восток» уничтожили беспилотник «Рубака»

Зенитчики группировки войск «Восток» уничтожили украинский беспилотник «Рубака». О работе расчетов ПВО на Запорожском направлении рассказала корреспондент «Звезды» Анна Цепаева.

Военные отмечают, что ВСУ все чаще делают ставку именно на беспилотную авиацию. Противник активно использует дроны-носители - так называемые «матки», которые доставляют и координируют сразу несколько FPV-камикадзе.

По словам бойцов, плотность постов воздушного наблюдения на линии фронта значительно выросла. Задача расчетов - не только вовремя обнаружить цель, но и не дать беспилотнику уйти после атаки. Стрелок-зенитчик с позывным Старина рассказал, что один из таких дронов появился прямо возле позиции после завершения дежурства.

«Был большой разведывательный дрон, а на нем маленькие FPV. Попали рядом с гаражом, но техника осталась цела», - отметил военнослужащий.

Заместитель командира батареи с позывным Фил сообщил, что противник начал применять беспилотники с элементами искусственного интеллекта, однако российские комплексы ПВО продолжают эффективно обнаруживать такие цели. Сейчас под прикрытием комплексов «Бук» находятся не только передовые позиции, но и мирные населенные пункты.

По словам бойцов, в последнее время расчеты уничтожали украинские разведывательные дроны Shark, а также ударные беспилотники других типов. На фоне наступления российских подразделений на Запорожском направлении украинские формирования все чаще используют дронв для разведки и ударов по позициям войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.