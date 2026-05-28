«Как на охоте»: расчет «Тор-М2» рассказал о боевой работе

Всего за минуту радар «Тор-М2» группировки «Центр» успевает прожить целую боевую жизнь - развернуться, ощупать 32 километра неба, вцепиться в цель мертвой хваткой... и оборвать ее полет. Ракета ушла высоко за облака. Расчет «Тор-М2» только что отработал по беспилотнику «Шарк», летящему в сторону Донецка. И прямо сейчас он меняет позицию, чтобы не попасть под ответный удар противника.

Воздушная обстановка в Донецкой Народной Республике остается предельно напряженной. Спасибо европейским «партнерам» - дальнобойных дронов ВСУ стало в разы больше. Противник использует тактику роев, оптические камикадзе и дроны-ретрансляторы, протягивающие сигнал за горизонт. Как раз такой сеанс связи только что прервали зенитчики 74-й отдельной мотострелковой бригады.

«"Шарк" как ретранслятор действует, то есть он может наводить как беспилотники, так и ракеты», - объясняет командир ЗРК «Тор-М2» Денис Шарденко.

Внутри боевой рубки - свечение экранов. Оказывается, у сбитого «Шарка» были союзники в воздухе. Впрочем, не все цели требуют поражения.

«Буквально сегодня на работе было запущено несколько шаров, как ложные цели, гелевые шарики - дезориентировать расчет. Они хотят добиться того, чтобы мы израсходовали свой боекомплект, чтобы потом нанести нам удар. Но мы по ним не работаем», - рассказывает Шарденко.

На Добропольском направлении враг пытается насытить небо дронами. Кроме того, там много открытой местности, так что продвижение дается непросто. Наши войска расширили зону контроля у Гришино, вдоль трассы Е-50 до балки у Сергеевки. С юга село уже штурмуют российские группы от Удачного. У Васильевки наши бойцы наступают по обоим берегам реки Гришенка в сторону Мирного - бои идут в лесополосах. Севернее Новоалександровки зону контроля расширили на полтора километра к Доброполью - ключевому бастиону обороны ВСУ. Его падение перережет снабжение Славянско-Краматорской агломерации.

Зона поражения расчета - все, что летает: от низковысотных «ударников» и новеньких американских «Хорнетов» до вражеской авиации. Именно поэтому враг стремится уничтожить комплекс. Группа прикрытия днем и ночью не выпускает оружие из рук.

«Как на охоте, так же. Брали на прицел и стреляли <...> Последний раз, самое большое, тридцать. Когда считали, что попадемся, начинали работать <...> Очередью, так называемым "зачеркиванием". Прицеливаешь дрон - и ведешь пулемет вперед», - вспоминает старший мобильной огневой группы поддержки ЗРК «Тор-М2» Михаил Тутубалин.

«Тор-М2» - живой зенитный купол. Как для мирных жителей, так и для союзных подразделений.

«У меня брат мобилизованный, средний брат. Пятый год здесь. А я старший. Я на военном заводе работал. Второй брат летом, прошлый год ушел. И я для себя принял решение, что нужно и мне сюда», - поделился Тутубалин.

Братья Тутубалина служат в пехоте. Получается, что старший мобильной огневой группы поддержки прикрывает своих. Прикрывает собственную семью.

Принято считать, что нынешняя эпоха - это война беспилотников. Но правда в другом - исход битв решают люди, у которых порой меньше секунды, чтобы принять верное решение.