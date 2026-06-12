В Парке Победы Герои Труда приняли участие в подъеме флага

Церемония подъема государственного флага прошла в Парке Победы. В ней приняли участие Герои Труда и лауреаты Госпремии РФ.

Сегодня президент России Владимир Путин наградил выдающихся соотечественников золотой медалью «Герой Труда Российской Федерации». Также были вручены Государственные премии 2025 года. Награды получили деятели науки и технологий, литературы и искусства. Президент отметил особые достижения специалистов правозащитной, гуманитарной и благотворительной деятельности.

После церемонии награжденные совместно с курсантами военно-патриотических и общественных организаций приняли участие в церемонии подъема государственного флага. Торжественный момент сопровождался музыкой композитора Михаила Глинки «Славься». Ее исполнил Военный образцовый оркестр Почетного караула. В церемонии приняла участие рота отдельного комендантского Преображенского полка.

В ходе награждения российский лидер поздравил россиян с праздником. Путин отметил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для российского народа. Они помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить страну, беречь историческое и культурное наследие.

В числе других выдающихся соотечественников Путин наградил медалью «Герой Труда» Владимира Данилова - машиниста горных выемочных машин «Уралкалия», входящей в группу «Уралхим». Президент назвал главными чертами его характера надежность и ответственность. Он отметил, что за его плечами огромный опыт, которым Данилов щедро делится с молодыми специалистами.

Татьяна Москалькова, десять лет занимавшая пост уполномоченного по правам человека в РФ, получая Государственную премию, вспомнила, что решение бороться за права человека приняла еще в 16 лет. Москалькова дала себе слово, что станет юристом и будет бороться за правду. Президент отметил, что с самого начала спецоперации приоритетом для нее стала поддержка военнослужащих, их семей, а также мирных граждан, пострадавших в ходе боевых действий.