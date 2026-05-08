Kyodo: японское правительство отправит экономическую делегацию в Россию

Правительство Японии отправит бизнес-делегацию в Россию 26-27 мая. В ее состав войдут представители крупных компаний страны, сообщает Kyodo News.

По данным источников агентства, в состав представительства войдут такие крупнейшие компании страны, как Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines (MOL).

Информация об отправке бизнес-миссии в Россию появилась 2 апреля, но на следующий день генеральный секретарь правительства Японии опроверг ее. В то же время, по сообщению Kyodo News, работа над поездкой велась непублично. Пример тому - визит члена японского парламента Мунэо Судзуки в Москву и встреча с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко. Сам японский депутат отметил, что вид столицы на фоне конфликта на Украине демонстрирует мощь России.

Ранее, 7 февраля, премьер-министр страны Санаэ Такаити выступила с намерением заключить мирный договор с Россией и решить проблему четырех северных островов. Кроме того, 12 февраля в Москве и Санкт-Петербурге открылись визовые центры Японии.