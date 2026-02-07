Премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Москвой

Япония намерена заключить мирный договор с Россией. С таким заявлением выступила новый премьер-министр страны Санаэ Такаити. Политик выступила на очередном «Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий». Так Токио называет четыре российских острова Кунашир, Шитокан, Итуруп и Хабомаи. Собрание проводится ежегодно 7 февраля в День «северных территорий».

«Сейчас состояние отношений с Россией тяжелое. Однако позиция Японии решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор остаётся неизменной», - цитирует премьера РИА Новости.

Напомним, между Японией и Россией до сих пор не заключен мирный договор по итогам Второй мировой войны. Отношения омрачены, так как японцы требуют вернуть острова. Тогда как позиция Москвы состоит в том, что территории вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет официальной Москвы над ними сомнению не подлежит.

В разные периоды времени вопрос так называемых северных территорий поднимался на различных уровнях, но окончательно диалог по этой теме был свернут после начала специальной военной операции. Токио присоединился к западным санкциям против России, а Москва в качестве ответной меры отказалась от дальнейшего обсуждения Курильских островов. Кроме того, Россия прекратила безвизовые поездки японцев на острова и вышла из договора о совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Спустя два года президент Владимир Путин подтвердил это решение, отказавшись от японских инвестиций в экономику в обмен на доступ к островам. Токио предлагал вложить значительные финансовые ресурсы в развитие Дальнего Востока. В Кремле указали, что подобная сделка может стать причиной подрыва безопасности страны из-за антироссийской политики японских властей.