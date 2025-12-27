МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Японский депутат отметил мощь России после визита в новогоднюю Москву

По словам Мунэо Судзуки, мощь России демонстрирует вид столицы.
Виктория Бокий 27-12-2025 07:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально- демократической партии Мунэо Судзуки во время своего визита в Москву отметил, что вид столицы на фоне конфликта на Украине демонстрирует мощь России. Об этом он написал на своей странице в соцсети Ameba.

«Глядя на подсветку по всему городу, сложно поверить, что рядом идет война. Это демонстрирует мощь России», — приводит слова Судзуки Life.

Японский депутат поделился, что в Москве положительно оценили его визит. Также он отметил, что встретили его крайне радушно.

Ранее экс-посол Норвегии в России Роберт Квиле высоко оценил качество жизни в Москве. Его внимание привлекло качество стличных дорог и тротуаров, а также большое количество роскошных ресторанов и дорогих машин.

#Москва #Россия #Япония #Депутат #мунэо судзуки #мощь России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 