Японский депутат отметил мощь России после визита в новогоднюю Москву

Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально- демократической партии Мунэо Судзуки во время своего визита в Москву отметил, что вид столицы на фоне конфликта на Украине демонстрирует мощь России. Об этом он написал на своей странице в соцсети Ameba.

«Глядя на подсветку по всему городу, сложно поверить, что рядом идет война. Это демонстрирует мощь России», — приводит слова Судзуки Life.

Японский депутат поделился, что в Москве положительно оценили его визит. Также он отметил, что встретили его крайне радушно.

Ранее экс-посол Норвегии в России Роберт Квиле высоко оценил качество жизни в Москве. Его внимание привлекло качество стличных дорог и тротуаров, а также большое количество роскошных ресторанов и дорогих машин.