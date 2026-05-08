Начало действовать объявленное Россией в честь Дня Победы перемирие

Начало действовать объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь Дня Победы. Группировки ВС РФ прекратили боевые действия на всей территории спецоперации.

Перемирие будет действовать до 10 мая. Как сообщили в Минобороны РФ, в этот период российские военнослужащие приостановят удары ракетными войсками, артиллерией и дронами по объектам Украины.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что призвали украинскую сторону последовать примеру и приостановить боевые действия на вышеуказанный период. В случае попыток Киева сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева.

Ранее в Минобороны РФ предупредили гражданское население Киева и иностранных дипломатов о необходимости своевременно покинуть город.