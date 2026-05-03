МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вертолет подняли для эвакуации семьи с ребенком на Камчатке

Они отрезаны половодьем.
Дима Иванов 08-05-2026 08:20
© Фото: МЧС России

Спасательный Ми-8 вылетел для эвакуации семьи, застрявшей в охотничьем домике на Камчатке. Мужчина, женщина и 3-летний ребенок оказались отрезаны от ближайшего села из-за половодья.

В МЧС обратилась их родственница. Она рассказала, что семья находится на расстоянии 200 километров от села Эссо на реке Левая Россошина. Они укрылись в охотничьем домике и не могут самостоятельно вернуться из-за разлива рек.

«Возможности добраться до людей наземным путем нет», - сообщили в министерстве.

Вертолет вылетел из Петропавловска-Камчатского. Если экипаж не найдет место для приземления, семью поднимут на борт на специальной лебедке.

Ранее в Красноярском крае загадочно пропала семья Усольцевых. Сергей, Ирина, их 5-летняя дочь Арина и собака 28 сентября прошлого года отправились в туристическую прогулку в районе горы Буратинка и бесследно исчезли.

#в стране и мире #Ми-8 #Камчатка #МЧС России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 