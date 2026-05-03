Вертолет подняли для эвакуации семьи с ребенком на Камчатке

Спасательный Ми-8 вылетел для эвакуации семьи, застрявшей в охотничьем домике на Камчатке. Мужчина, женщина и 3-летний ребенок оказались отрезаны от ближайшего села из-за половодья.

В МЧС обратилась их родственница. Она рассказала, что семья находится на расстоянии 200 километров от села Эссо на реке Левая Россошина. Они укрылись в охотничьем домике и не могут самостоятельно вернуться из-за разлива рек.

«Возможности добраться до людей наземным путем нет», - сообщили в министерстве.

Вертолет вылетел из Петропавловска-Камчатского. Если экипаж не найдет место для приземления, семью поднимут на борт на специальной лебедке.

