Спасатели возобновили поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Спасатели вернулись к поиску пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Об этом сообщает 360.ru.

Вблизи деревни Кутурчин Красноярского края были обследованы 120 км, которые спасатели преодолели на снегоходах - снег в этих местах еще не сошел. Кроме того, применялись дроны, однако они запускались с целью оценки эффективности их дальнейшего применения.

Проведенные мероприятия пока не дали никаких результатов. По словам добровольца пресс-службы отряда «ЛизаАлерт» Серафимы Чооду, они проводились для того, чтобы определить ход дальнейших действий по поиску семьи.

Семья Усольцевых в составе 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их 5-летней дочери Арины пропала 28 сентября 2025 года вблизи поселка Кутурчин во время туристического похода к горе Буратинка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц». 12 октября 2025 года поиски были прерваны в связи с наступлением холодов и выпадения большого количества снежных осадков.

Зимой поисковые мероприятия иногда возобновляли по ходатайству правоохранительных органов. Следствие рассматривает разные версии - от нападения на семью диких животных до ее выезда за пределы России с сознательным запутыванием следов. Сын Ирины - Данил Баталов как раз придерживается мнения, что семья могла покинуть страну из-за каких-то проблем.