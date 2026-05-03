Участок тайги, где пропали Усольцевы, принадлежит компаньону главы семьи

Участок тайги, на котором пропала семья Усольцевых в Красноярском крае, принадлежит компаньону главы семьи - Сергею, а также директору турбазы, где они ночевали. Об этом сообщает aif.ru.

Окрестности гор Буратинка и Мальвинка заняты территориями двух компаний - «Фирма Рэгги» и «Ангул». Земля выделена им на условиях аренды на 49 лет.

Одним из трех учредителей «Фирмы Рэгги» является Евгений Кудряшов - директор турбазы «Геосфера», на которой ночевали Усольцевы накануне исчезновения. А один из основателей «Ангула» - давний бизнес-партнер Усольцева - Анатолий Кучеров.

Таким образом, в деле появилась версия о том, что Усольцевы отправились не с туристической целью, а для проведения деловых переговоров. Кроме того, установлено, что во время остановки на ночлег Усольцевы пользовались не баней на территории базы, а личной администратора Дениса Торна.

Ранее сообщалось, что спасатели возобновили поиски семьи в составе 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их 5-летней дочери Арины, которая пропала 28 сентября 2025 года вблизи поселка Кутурчин во время туристического похода к горе Буратинка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц».

Зимой поисковые мероприятия иногда возобновляли по ходатайству правоохранительных органов. Следствие рассматривает разные версии - от нападения на семью диких животных до ее выезда за пределы России с сознательным запутыванием следов.