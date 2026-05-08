Дарчиев заявил о позитивном настрое США к РФ

В российском посольстве в США прошел прием в честь Дня Победы, который посетили представители Белого дома и Госдепартамента США.
Андрей Юдин 08-05-2026 07:08
© Фото: IMAGO, Offenberg, Global Look Press

Нынешние власти Америки положительно смотрят в сторону России, заявил РИА Новости посол РФ в США Александр Дарчиев.

«Самое главное - есть позитивный настрой, который контрастирует с тем, что было четыре года при прежней администрации», - сообщил дипломат.

В российском посольстве в США прошел прием в честь Дня Победы. Мероприятие посетили представители Белого дома и Госдепартамента США.

В свое время Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента Юрия Ушакова, главы стран обсудили темы Ближнего Востока и Украины. Звонок длился более полутора часов в доброжелательном тоне.

Сам глава Белого дома заявлял, что будет рад видеть русского коллегу на саммите G20 в США, как и председателя КНР Си Цзиньпина.

