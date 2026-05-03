Прием в честь Дня Победы прошел в российском посольстве в США

Мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли на территории российского посольства в США. Об этом сообщило РИА Новости.

Как сообщает агентство, прием также посетили представители Белого дома и Госдепартамента США. Их принял посол Александр Дарчиев.

«Дарчиев в своей речи призвал США противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии в Европе, а сотрудничество США и РФ в борьбе с фашизмом назвал высшей точкой братства по оружию в отношениях между странами», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что у посольств девяти европейских стран в Москве прошла акция «Правду и память не отменить», посвященная памяти подвига советских воинов-освободителей. В мероприятии приняли участие более 3 000 неравнодушных граждан.