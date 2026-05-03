МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Прием в честь Дня Победы прошел в российском посольстве в США

Представители администрации Белого дома также посетили мероприятие.
Глеб Владовский 08-05-2026 03:10
© Фото: РИА Новости

Мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли на территории российского посольства в США. Об этом сообщило РИА Новости.

Как сообщает агентство, прием также посетили представители Белого дома и Госдепартамента США. Их принял посол Александр Дарчиев.

«Дарчиев в своей речи призвал США противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии в Европе, а сотрудничество США и РФ в борьбе с фашизмом назвал высшей точкой братства по оружию в отношениях между странами», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что у посольств девяти европейских стран в Москве прошла акция «Правду и память не отменить», посвященная памяти подвига советских воинов-освободителей. В мероприятии приняли участие более 3 000 неравнодушных граждан.

#в стране и мире #сша #прием #посольство рф в сша #День Победы 2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 