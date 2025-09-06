МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: буду рад видеть Путина и Си Цзиньпина на G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп будет рад видеть президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в США.
Сергей Дьячкин 2025-09-06 01:17:22
© Фото: The Kremlin Moscow, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп будет рад видеть президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в США.

Ранее сообщалось, что саммит G20 пройдет 14-15 декабря 2026 года в Майами.

Трамп планирует организовать встречу на территории собственных гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса в городе Дорал близ Майами, как сообщил канал CBS, ссылаясь на Белый дом.

«Мне нужно будет какое-то время обдумать это», - ответил Трамп на вопрос журналиста об участии в саммите России.

Но позднее президент США сказал, что был бы рад присутствию Владимира Путина и Си Цзиньпина и что он готов это обсудить.

Над повесткой саммита работает глава американского министерства финансов Скотт Бессент.

«Она будет сосредоточена на стимулировании экономического процветания», - высказался Трамп по повестке встречи.

США высказывали мнение о сокращении числа участников, в том числе, обсуждалась встреча без лидеров тех стран, что не входят в объединение, и «заинтересованных групп», раньше присутствовавших в качестве наблюдателей.

В этом году саммит G20 будет проходить в ЮАР, но сам Трамп не собирается участвовать в нем из-за разногласий с правительством страны, возникших по вопросу безопасности белого населения.  Америку на встрече будет представлять вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее Трамп подчеркивал, что проведение саммита это большая честь для США, тем более, что Америка становится местом встречи G20 впервые за двадцать лет.

