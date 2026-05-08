Эпидемиолог: хантавирус не представляет глобальной опасности для мира

Заболевание имеет разновидности, но легко диагностируется.
Константин Денисов 08-05-2026 06:44
© Фото: Vadim Akhmetov, URA.RU, Global Look Press

Хантавирус не представляет глобальной опасности, поскольку не передается от человека к человеку. Об этом рассказал 360.ru академик РАН и эпидемиолог Вадим Покровский.

Напомним, вспышка заболевания произошла на круизном лайнере, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Там уже скончались три человека. По мнению специалиста, важно выявить источник заражения. Как правило, им являются грызуны.

«Человек может заразиться вирусом через пыль или загрязненные грызунами продукты. Такие случаи бывают, в том числе в Московской области», - заметил Покровский.

Он добавил, что существует два основных вида последствий - российский, когда поражаются почки, и теперь аргентинский, при котором страдают легкие. Первый легче лечится, при втором фиксируется больше летальных исходов.

Ни вакцин, ни специальных препаратов для лечения хантавируса на данный момент не существует. Терапия, как правило, направлена на облегчение симптомов. Курс лечения длится несколько недель, определяющими становятся первые дни. Полное восстановление происходит за полгода.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе со «Звездой» исключил тотальное распространение хантавируса и пандемию.

#в стране и мире #Вирус #Лечение #лайнер #хантавирус
