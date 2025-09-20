Пенал, вода и батискаф: на Севфлоте спасли экипаж «аварийной» подлодки

По легенде учений, подводная лодка Северного флота условно терпит бедствие. Командир подает сигнал тревоги. Экипажу требуется помощь.

Театр военных действий - губа Эйна Мотовского залива. Дизель-электрической подводной лодке «Владикавказ» отводится одна из ведущих ролей. Она скрывается под толщей воды Баренцева моря и ложится на грунт, на глубину около 50 метров.

Объявляется боевая готовность №1. На ходовом мостике, где работает штаб операции, царит напряжение. Команды звучат одна за другой. В какой-то момент возникает ощущение, что на подлодке и в самом деле авария - настолько все по-настоящему.

«И переживаю, и нервничаю. Как и любой человек, что-то не получается», - признается начальник Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота Михаил Белов.

С борта спасательного судна-носителя спускают глубоководный аппарат. Аккуратно, почти ювелирно. Его вес - без малого 60 тонн. Уже на воде экипаж приступает к маневрированию, затем - к погружению и поиску подлодки.

А ближе к берегу, на рейдовом катере, свои задачи выполняют водолазы Северного флота. В воду опускают пенал. Так называют цилиндр вместимостью 50 килограммов. Упаковать в него можно воду, снаряжение. Это своего рода подводная посылка. Только передает ее не курьер, а водолаз через торпедный аппарат.

Олег Нападистов работает под водой уже четверть века, ему по плечу любая задача. Сейчас он заводит трубопровод высокого давления. Именно через него подводникам подают воздух в случае нештатной ситуации.

«На автомате отработано. Задачу поставили - мы ее выполнили», - говорит он.

Основное предназначение аварийно-спасательного отряда - оказание помощи аварийным объектам, говорит заместитель командира аварийно-спасательного отряда Василий Фролов.

«В том числе, не дай бог, подлодке. Если она потерпит аварию, мы должны быть готовы», - добавляет он.

В это время в море - новая вводная. Со спасательного судна замечают людей на поверхности воды - тех, кто смог самостоятельно покинуть подлодку. Их экстренно эвакуируют, поднимают на борт. Медики тут же оказывают им помощь, спасая в первую очередь от переохлаждения.

«Согревающие мероприятия, контроль жизненных функций обязательно надо проводить», - объясняет врач-травматолог Дмитрий Глебов.

Экипаж аппарата АС-34 находит подлодку и выполняет посадку на ее комингс-площадку. Происходит стыковка, а потом эвакуация. Подводники проходят через шлюз. Оба не в первый раз, но волнение все же испытывают.

«Впечатления - как будто впервые, забывается со временем. А так понравилось, классно. Необычные эмоции», - говорит гидроакустик Данил Михайлов.

По оценке командования, все участники отработали на «отлично». Следующие учения - уже этой зимой. Они обязательны и проходят, минимум, раз в квартал, по плану боевой подготовки.